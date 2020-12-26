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    HaberlerEge Haberleri Karakılçık, Beydağ’ı sevdi
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    26.12.2020 - 07:00 |

    Karakılçık, Beydağ’ı sevdi

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ın, GDO’suz ata tohumundan karakılçık buğdayını ilçede yaygınlaşması için geçen yıl başlattığı çalışma devam ediyor.

    Karakılçık, Beydağ’ı sevdi

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ın, GDO’suz ata tohumundan karakılçık buğdayını ilçede yaygınlaşması için geçen yıl başlattığı çalışma devam ediyor. “Seferihisar bölgesinden temin ettiğimiz o küçücük bir bölgede bulunan ama daha sonra çoğaltılan karakılçık tohumuyla yeni bir döneme başlıyoruz” diyen Yılmazlar, “Ektiğimiz tohumların büyüdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Amacımız belediyemiz olarak halkımızı GDO’su olmayan ata tohumlarımıza sevk edebilmek” ifadelerini kullandı.

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