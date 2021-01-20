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    HaberlerEge Haberleri Karaman’la anlaştık
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    20.01.2021 - 00:00 |

    Karaman’la anlaştık

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktörünü belirledi. Başkan Vekili Talat Papatya, gündemlerindeki deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman ile prensipte anlaşma sağladıklarını açıkladı.

    Karaman’la anlaştık

    Ufak detayların çözülmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağını belirten Papatya, “Ünal Hoca’yla anlaşma sağladık. Ufak detayların çözülmesinin ardından 1 ya da 2 gün içinde iş resmileşecek. Transfer detaylarını da kendisiyle konuşacağız. Ortak akılla transfer konusunu da halledeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla, limitler el verdiği sürece takviyeleri yapacağız” dedi. Transferde ise listelerindeki Trabzonsporlu Diabate ile anlaştıklarını açıklayan Papatya, uzun süredir Çin’e transferi gündemde olan Guilherme’yle vedalaştıklarını, Gassama ve son maçta oynatılmayan Mossoro’yla yollarını ayıracaklarını açıkladı.

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