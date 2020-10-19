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    19.10.2020 - 00:02 | | DAVUT CAN DHA

    Karanfilli anma

    Karanfilli anma

    MENEMEN’DE, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan, arkadaşları tarafından kazanın yaşandığı yerde anıldı. Aslan’ın bisiklete ilk başladığı kulüp olan Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) üyeleri, genç kadını anmak için etkinlik düzenledi. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu önünde buluşan bisikletliler, kazanın olduğu yere pedal çevirdi. Yaklaşık 45 dakikada kaza yerine gelen KARBİP üyeleri, Aslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu; olay yerine karanfil bıraktı. Üyelerden Ayşe Hastunalı, “Hayat doluydu, cıvıl cıvıl bir insandı. Bisiklette enerjisi çok yüksekti” dedi. Aslan’ın bir diğer arkadaşı Nurgül Döner de, “Günde 3 saat trafikteyim. Taksiciler ve kamyoncuların her türlü tacizine uğruyorum. Bisikleti sadece gezi aracı olarak görüyorlar, sadece bisiklet yolunda kullanın diyorlar. Ancak bisiklet yolları yetersiz. Biz en sağ şeridi kullanarak istediğimiz yere, işimize gücümüze gitmek istiyoruz” diye konuştu.

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