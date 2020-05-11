Karanfilli kutlama

Başkan Engin’in hediyesi başta, sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere, tüm anneleri mutlu etti. Dışarıya çıkamayan anneler de balkonlarından sepet sarkıtarak çiçeklerine ulaştı. Gün boyunca 6 bin karanfil dağıtıldı. Başkan Engin, “Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Unutmayalım ki, hepimizin arzuladığı cennet anaların ayakları altındadır” şeklinde konuştu.