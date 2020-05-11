11.05.2020 - 00:02 |
Karanfilli kutlama
Anneler Günü’nü Narlıdereliler ile birlikte kutlayan Belediye Başkanı Ali Engin; Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı, Barış Sokak, Güngören Caddesi ve Çamtepe’de vatandaşlara karanfil dağıttı.
Başkan Engin’in hediyesi başta, sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere, tüm anneleri mutlu etti. Dışarıya çıkamayan anneler de balkonlarından sepet sarkıtarak çiçeklerine ulaştı. Gün boyunca 6 bin karanfil dağıtıldı. Başkan Engin, “Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Unutmayalım ki, hepimizin arzuladığı cennet anaların ayakları altındadır” şeklinde konuştu.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.