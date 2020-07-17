17.07.2020 - 00:03 |
‘Karanlığa gömdük’
İZMİR’de, darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz gecesi yaşananları konu alan, 360 fotoğrafın yer aldığı ‘15 Temmuz Demokrasi Sergisi’ açıldı. Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, o geceye neden olanların karanlığa gömüldüğünü belirtti.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.