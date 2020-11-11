Karanlığı engelliyor

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    11.11.2020 - 00:10 |

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    Marmaris Belediyesi, Atatürk’ü filmle andı. Küçük Ata’nın Atatürk sevgisinin anlatıldığı filmde Belediye Başkanı Mehmet Oktay da rol aldı.

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    Filmde babasını kaybetmiş ve Atatürk’ü hayatının kahramanı olarak gören Ata, her 10 Kasım olduğu gibi erkenden tören alaınna gider. Orada Başkan Oktay ile birlikte saygı duruşunda bulunur. Atatürk’ü saygı ve şükranla andıklarını belirten Oktay, “Atatürk’ün fikirlerikaranlık güçlerin önünde bir engel gibi durmakta” dedi.

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