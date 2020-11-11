Karanlığı engelliyor

Filmde babasını kaybetmiş ve Atatürk’ü hayatının kahramanı olarak gören Ata, her 10 Kasım olduğu gibi erkenden tören alaınna gider. Orada Başkan Oktay ile birlikte saygı duruşunda bulunur. Atatürk’ü saygı ve şükranla andıklarını belirten Oktay, “Atatürk’ün fikirlerikaranlık güçlerin önünde bir engel gibi durmakta” dedi.