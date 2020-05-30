30.05.2020 - 00:03 |
Karantina günlerinde “kitap kurdu” oldu
Ekranların genç oyuncusu Maral Büyüksaraç, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyor. Evde şıklığından ödün vermeyen genç oyuncu, bol bol kitap okuyor. Dinlendiği saatlerdeyse kahveyi tercih ediyor.
Normalleşme sürecinde de önlemi elden bırakmayacağını, bundan sonraki yaşamında kesinlikle mesafe kuralına uyacağını belirten Büyüksaraç, “Günlük yaşam artık eskisi gibi olmayacak. Sarılma, tokalaşma, öpüşme yok. Vücut diliyle idare edeceğiz. Çektiğimiz bu sıkıntılı günleri hiç ama hiç unutmayacağım” dedi.