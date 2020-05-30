Karantina günlerinde “kitap kurdu” oldu

Normalleşme sürecinde de önlemi elden bırakmayacağını, bundan sonraki yaşamında kesinlikle mesafe kuralına uyacağını belirten Büyüksaraç, “Günlük yaşam artık eskisi gibi olmayacak. Sarılma, tokalaşma, öpüşme yok. Vücut diliyle idare edeceğiz. Çektiğimiz bu sıkıntılı günleri hiç ama hiç unutmayacağım” dedi.