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    HaberlerEge Haberleri Karantina günlerinde “kitap kurdu” oldu
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    30.05.2020 - 00:03 |

    Karantina günlerinde “kitap kurdu” oldu

    Ekranların genç oyuncusu Maral Büyüksaraç, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyor. Evde şıklığından ödün vermeyen genç oyuncu, bol bol kitap okuyor. Dinlendiği saatlerdeyse kahveyi tercih ediyor.

    Karantina günlerinde “kitap kurdu” oldu

    Normalleşme sürecinde de önlemi elden bırakmayacağını, bundan sonraki yaşamında kesinlikle mesafe kuralına uyacağını belirten Büyüksaraç, “Günlük yaşam artık eskisi gibi olmayacak. Sarılma, tokalaşma, öpüşme yok. Vücut diliyle idare edeceğiz. Çektiğimiz bu sıkıntılı günleri hiç ama hiç unutmayacağım” dedi.

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