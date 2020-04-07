Karantina günlüğü

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bilim insanlarının yaptığı ‘evde kal’ çağrılarına uyan ve çoğu zamanını evde geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, pazar gününü evinde eşi Deniz Arda ile ekmek yaparak geçirdi. Arda, ekmek yapım sürecini de sosyal medya hesaplarından video ile paylaştı, tarif verdi. Başkan Arda paylaşımına, “Salgın nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde kendi ekmeğimizi de yaptık. Süreç, insanoğlu için adeta kendini tanıma ve farkındalık dönemine dönüştü. Evde zaman geçirmenin keyifli yollarını keşfettik” notunu ekledi. Arda, “Kitap okuyoruz, spor yapıyoruz. Sürekli evde kalmak psikolojik açıdan zor bir durum ancak bunu keyifli hale dönüştürmeliyiz. Vatandaşların önerdiği film ve dizileri izlemeye başladım. Önerilen kitaplardan bazılarına başladım. Bu dönem özümüze dönmek için fırsat” diye konuştu.