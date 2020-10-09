Karantina müzesi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede için Urla’da kurulan ve yaklaşık 100 yıl sonra koronavirüs nedeniyle yine kişilerin izolasyonunda kullanılan Karantina Adası, restorasyon çalışmalarıyla müzeye dönüştürülüyor.

Türkiye Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Eylül’de başlatılan restorasyon kapsamında, 16 tarihi yapı ve araç gereçler yenilenecek.

‘Altı ay kullandık’

“Yaklaşık 6 ay boyunca burayı karantina için kullandık. Bazı gruplar burada yaklaşık 20 gün kalıp ayrıldılar” diyen Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, “Geçmişte, deniz yoluyla ülkeye girişte mürettebat ve yolcular, kişisel eşyalarını raylı vagonlarla içeriye gönderiyordu. Yolcular ise sağ ve solda bulunan duşlara giriyor, kişisel eşyaları da yüksek buharlı makinelerde dezenfekte ediliyordu. Günde 600’e yakın kişi bu sistemle ülkeye alınıyormuş” dedi. l