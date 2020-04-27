Karantina yurtlarında duygulandıran mektuplar

Kovid-19 sürecinde Etiyopya’dan Türkiye’ye getirilip İzmir’deki öğrenci yurduna yerleştirilen Türk vatandaşlarının bıraktığı mektuplar duygulandırdı. 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketine giden ve isminin Alper olduğu öğrenilen bir vatandaş, “Yemeklerimiz odalarımıza üç öğün olarak getirildi. Odalarımız tertemiz ve tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Gün içinde sağlık kontrollerimiz yapıldı. Tek sorun karantinadan sonra evimde bu kadar ilgi, hizmet ve ikram görme beklentisi oluştu” ifadelerini kullandı.

Kamerun’da bir Türk firmasında çalışan Birol Tartılmış da, “Mecburen odalarınızda misafir olduğum kızlarıma selam ederim. Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin” cümleleriyle teşekkür etti. l İZMİR AA