Karantinada duygusal kiloya çok dikkat edin

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uygulamalı Yönetim Bilimleri Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, “Evde kalan pek çok kişi, duygularını kontrol etmek amacıyla aç değilken bile gıda tüketmeyi alışkanlık haline getirdi. ‘Duygusal yeme’ olarak adlandırılan bu süreç, kilo alımına ve birçok rahatsızlığa yol açabilir” dedi.

A vitamini alın

Fiziksel aktivitenin azaldığı bu dönemde, karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Bitkisel proteinlerle beslenmek daha sağlıklı olacaktır. Taze meyve ve sebze yiyerek, günde 2-2,5 litre su içilmesi de yararlı olur. Fasulye, nohut, mercimek, börülce gibi baklagiller; yulaf, arpa ve kinoa gibi tahıllar ile badem, ceviz, fındık, kaju veya yer fıstığı gibi kabuklu yemişler bitkisel protein kaynaklarıdır” diye konuştu.

Glisemik indeksi düşük ürünlerin daha sağlıklı olduğunu sözlerine ekleyen Öztürk, “Salatalık, çiğ havuç, marul, mantar, kabak, brokoli, lahana, karnabahar, enginar, kereviz, domates ve avokado, glisemik indeksi sıfır olan ürünler. A vitamini, solunum yolları enfeksiyonundan koruyucu rolüyle bugünlerde bizim için önemli. Ispanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı; havuç, kabak gibi turuncu renkli bitkiler, A vitamini ihtiyacımızı karşılar. C vitamini için her gün 1 portakal, 1 kivi veya 2 mandalina tüketmemiz gerekiyor. Çinko, bağışıklık sistemimizde olması gereken diğer önemli bir element; balık, süt ve yumurta gibi ürünleri düzenli tüketelim. Güneş ışığından mahrum kalmamız, D vitamini eksikliğine de yol açabilir. Bu nedenle uskumru, ton veya somon balığı gibi yağ oranı yüksek balıklar tüketmek de yararlı” ifadelerini kullandı.