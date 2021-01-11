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    11.01.2021 - 00:03 | | EDA EBRU NANECİ DHA

    Karantinada tatlı aşerdik

    İzmir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan tatlıcılar, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

    Karantinada tatlı aşerdik

    En fazla talep, sütlü tatlılara gösteriliyor. Konak’ta tatlı dükkanı bulunan Nurullah Arpacı, “Paket servisimizle saat 00.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde olduğu için tatlı gibi bu tür yiyecekleri özellikle talep ediyor. Evlerine yürüme mesafesinde olup buraya gelerek alışveriş yapanların haricinde hem internetten hem yemek sitelerinden paket servis talebi çok oluyor. Kısıtlamalarda en fazla talep sütlü tatlılar oluyor. Supangle, keşkül, sütlaç gibi sütlü tatlılar tercih ediliyor. Hafta içine göre daha yoğun çalıştığımız için paket servisi yapan eleman sayımızı artırdık” dedi. Kısıtlamada oğlu Ozan Karaşahin (4) ile evlerine yürüme mesafesindeki tatlıcıya giden Çetin Karaşahin (52) de, “Oğlumun canı sütlaç çekti. Onun için birlikte tatlı almaya geldik. Pasta yemeyi de seviyor. Evde olunca zamanımızın bir kısmını yemek yiyerek geçiriyoruz. Ailecek kilo aldık” diye konuştu.

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