02.12.2020 - 00:03 |
Karantinadakilere ücretsiz yemek...
Pandemi sürecinde de sosyal yardımlarını kesintisiz devam ettiren Çeşme Belediyesi, koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan ihtiyaç sahiplerine de yemek hizmeti başlattı.
Belediye şirketine bağlı otelde hazırlanan yemeklerin günlük olarak aile fertleri sayısınca paketlendiği, hijyen kurallarına uygun bir şekilde ailelere temassız bir şekilde servis edildiği belirtildi. Başkan Ekrem Oran, “Halk sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.