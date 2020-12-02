Karantinadakilere ücretsiz yemek...

Belediye şirketine bağlı otelde hazırlanan yemeklerin günlük olarak aile fertleri sayısınca paketlendiği, hijyen kurallarına uygun bir şekilde ailelere temassız bir şekilde servis edildiği belirtildi. Başkan Ekrem Oran, “Halk sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.