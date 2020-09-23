Karantinadalar...

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisi ve 2 çocuğunun da evde karantinada olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendim ve oğullarıma yapılan test negatif çıktı. Ancak bir süre karantinada olmamız gerekiyor. Unutmayın, hastalığın nerede ve kime bulaşacağı belli değildir. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan dışarıya çıkmayalım” notunu düştü. l