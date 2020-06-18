18.06.2020 - 00:01 |
Karantinaya alınan mahallede temizlik
Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla, 14 gün süre ile karantina altına alınan Hacıishak Mahallesi’nde bulunan beş sokak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince dezenfeksiyonlu su ile yıkandı.
Belirli periyotlar dahilinde dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.