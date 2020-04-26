26.04.2020 - 00:00 |
Karantinaya alındılar
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Kazakistan’da bulunan 164 Türk vatandaşı Balıkesir’e getirildi.
164 kişinin, Kredi Yurtlar Kurumu Hasan Basri Çantay Yurdu’nda 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenildi.l DHA
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.