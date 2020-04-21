Karantinayı şenlendirdiler

İZMİR’DE müzik eğitimcisi ve obua sanatçısı Fulya Yıldırım, eşi gitar sanatçısı Ahmet Yıldırım ve alt katlarında oturan öğrencileri Yağmur Erdoğan, Kovid-19’la mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan komşularına balkonlarından konser veriyor. Sözleri Fikret Kızılok’a ait Mazhar-Fuat-Özkan’ın “Sakın Gelme” şarkısını, koronavirüse atıfta bulunarak uyarlayan Yıldırım çifti, komşularından gelen istekleri de geri çevirmiyor. Sanatçılardan Fulya Yıldırım, bu zor dönemlerde insanlara en iyi gelecek şeyin müzik olduğunu söyledi, “Müzik insanın ruhuna direkt hitap eder. Tıpkı koku gibi” dedi. Balıkesir’de de Ayvalık Belediyesi, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için nostaljik müzik yayını yaptı. Başkan Mesut Ergin, “Onlara bir sürpriz yapmak ve gençlik yıllarını anımsatmak için bu yaş grubundaki hemşerilerimize böyle bir jest yapmak istedik” diye konuştu. Aydın’ın Nazilli ilçesinde ise müzisyen iki kardeş, balkona çıkarak konser verdi. Komşularının alkışlarla eşlik ettiği konserde iki kardeş ‘Aman doktor canım doktor’ şarkısını doktorlara hitaben seslendirdi.