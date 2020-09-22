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    22.09.2020 - 07:00 |

    Karaova tertemiz

    Kuşadası’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler “Uluslararası Kıyı Temizleme” etkinliği kapsamında belediyenin de verdiği destekle Karaova Mahallesi sahilinde kıyı temizliği yaptı.

    Karaova tertemiz

    Kuşadası’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyeleri ve çevreci gönüllüler “Uluslararası Kıyı Temizleme” etkinliği kapsamında belediyenin de verdiği destekle Karaova Mahallesi sahilinde kıyı temizliği yaptı. Dünya genelinde aynı anda 110 ülkede birden düzenlenen etkinliğe çok sayıda gönüllü ile birlikte Milli Windsörfçü Luis Göktepe de katıldı. “Kıyılara Akın Ediyoruz, Dünyanın Çöpünü Topluyoruz” sloganıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, sigara izmariti, teneke kutu ve pet şişe gibi atıkları topladı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte 100 kilo katı atık çıktı.

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