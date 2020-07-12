12.07.2020 - 00:00 |
‘Karar hakkaniyetsiz’
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle alt ligleri tescil etmesinin ardından 2. Lig Beyaz Grup’ta Play Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör Cihat Arslan, “Kararın yanlış olduğunu değerlendirmek istiyorum” dedi.
“Play Off dışında kalan takımlara da geçmiş olsun diyorum” diye sitemini dile getiren Arslan, “Çünkü onlar da yarışın içindeydi. TFF tarafından yarış dışında bırakıldılar. Maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Matematiksel olarak bazı zorlama formüller de uygulandı. Bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.