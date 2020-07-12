‘Karar hakkaniyetsiz’

“Play Off dışında kalan takımlara da geçmiş olsun diyorum” diye sitemini dile getiren Arslan, “Çünkü onlar da yarışın içindeydi. TFF tarafından yarış dışında bırakıldılar. Maçların oynanmasını baştan beri istemiştik. Matematiksel olarak bazı zorlama formüller de uygulandı. Bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.