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    30.11.2020 - 00:02 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    Karavana yöneltti

    Karavana yöneltti

    KORONAVİRÜS salgını, çekme karavana olan ilgiyi artırdı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çekme karavan üretimi yapan firma, aylık 15 karavan üretmesine rağmen, gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor. Fiyatı 60 bin liradan başlayan karavanların satışının yüzde 100 arttığını dile getiren firma yetkilisi Orhan Yılmaz, salgınla birlikte insanların tatil anlayışının değiştiğini belirtti. Yılmaz, “Daha önceleri insanların hayali olan bu karavanlar, virüsle birlikte artık yaşamın içerisinde yer almaya başladı. Karavan talebinde şu an yüzde 100 bir artış var” dedi.

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