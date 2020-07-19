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    HaberlerEge Haberleri KARBEM’de LGS sevinci
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    19.07.2020 - 00:02 |

    KARBEM’de LGS sevinci

    Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), koronavirüs salgını nedeniyle online eğitim verdiği öğrencilerin LGS başarılarının sevincini yaşadı.

    KARBEM’de LGS sevinci

    Öğrencilerden 5’i 00.00-00.99 yüzdelik dilim aralığında olduğu için fen lisesini tercih etme şansı yakaladı. 30 öğrenci, yüzde 01.00 ile 04.99 dilim aralığında olduğundan, Fen, Atatürk, Bornova ve İzmir Kız liselerine yerleşebilecek.


    Gençlerin bu yıl sınavlara pandemi nedeniyle zor koşullarda hazırlandığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Bir yandan çocuklarımızı sınavlara hazırlarken, morallerini de yüksek tutmak çok önemliydi” dedi.

    KARBEM, 8. sınıflara 20-29 Temmuz günleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecek.

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