KARBEM’de LGS sevinci

Öğrencilerden 5’i 00.00-00.99 yüzdelik dilim aralığında olduğu için fen lisesini tercih etme şansı yakaladı. 30 öğrenci, yüzde 01.00 ile 04.99 dilim aralığında olduğundan, Fen, Atatürk, Bornova ve İzmir Kız liselerine yerleşebilecek.



Gençlerin bu yıl sınavlara pandemi nedeniyle zor koşullarda hazırlandığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Bir yandan çocuklarımızı sınavlara hazırlarken, morallerini de yüksek tutmak çok önemliydi” dedi.



KARBEM, 8. sınıflara 20-29 Temmuz günleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti de verecek.