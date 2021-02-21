Karbon salınımını yüzde 40 azaltacak

7.755 yerel yönetimin taraf olduğu sözleşme kapsamında Konak Belediyesi, iki yıl içinde ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlayacak. 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında karbon salınımını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Batur, “Amacımız, gelecek nesillere yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre ve kentler bırakmak” dedi.