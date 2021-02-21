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    HaberlerEge Haberleri Karbon salınımını yüzde 40 azaltacak
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    21.02.2021 - 00:03 |

    Karbon salınımını yüzde 40 azaltacak

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın en büyük çevreci girişimlerinden olan ‘Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladı.

    Karbon salınımını yüzde 40 azaltacak

    7.755 yerel yönetimin taraf olduğu sözleşme kapsamında Konak Belediyesi, iki yıl içinde ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlayacak. 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında karbon salınımını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Batur, “Amacımız, gelecek nesillere yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre ve kentler bırakmak” dedi.

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