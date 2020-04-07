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    07.04.2020 - 07:00 |

    Kardeş dayanışması

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyanın koronavirüse karşı mücadele halinde olduğu salgın günlerinde, Konak’ın Türkiye’de ve dünyadaki kardeş şehirlerine dayanışma mesajı gönderdi.

    Kardeş dayanışması

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyanın koronavirüse karşı mücadele halinde olduğu salgın günlerinde, Konak’ın Türkiye’de ve dünyadaki kardeş şehirlerine dayanışma mesajı gönderdi. Yunanistan’daki kardeş şehir Drama’nın Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos’la ‘online’ bir görüşme yapan Batur, “Kalbimiz sizinle” dedi.

    İyilik temennileri

    Batur, aralarında ABD ve Avrupa’dan kentlerin de yer aldığı kardeş şehirlere mesajında şu cümlelere yer verdi: “Sevgili kardeş belediye başkanım; İzmir’in kalbi Konak şehrinden sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dünyamızın içinde bulunduğu Covid-19 salgınından şehrinizde yaşayan kardeşlerimizin en az etkilenmesini ve daha uzun sağlıklı günler yaşamasını diliyorum. Tüm kalbimle, dünyamızı sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileyen bu salgının bir an önce bitmesi ve kurduğumuz kardeşlik ilişkilerinin bundan sonraki süreçte daha da güçlenmesini istiyorum. Sağlıkla kalın, sevgilerimle...”
    Drama Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos, Batur’a şehirlerinde 4 vaka tespit edildiğini belirtti, aldıkları önlemleri anlattı.

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