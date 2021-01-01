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    01.01.2021 - 00:03 |

    Kardeş ile yılbaşı

    Kardeş ile yılbaşı

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) çevrimiçi olarak düzenlediği toplantıda sanatçı Suzan Kardeş ile yeni yılı kutladı. Toplantının açılışında 2020 yılını değerlendiren İZİKAD Başkanı Betül Sezgin. “16 Mart’tan itibaren ‘Korona nedir ne değildir?’ ile başlayan; ekonomi, sağlık ve kadın odaklı online toplantılarımızı sürdürdük. Pandeminin bitmesiyle yüz yüze toplantılarla projelerimize kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz” dedi.

    ‘47 yaşında şarkı söyledim’

     İZİKAD’ın yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını, kendisinin de aslında iş kadını olduğunu söyleyen Kardeş ise, “İş yaşamımda bir çok alanda çalıştım, restoran işletmeciliği, kuaförlük ve makyözlük yaptım. 47 yaşından sonra şarkı söylemeye başladım. İlk albümümü Sezen Aksu’nun teşvikiyle yaptım, bugün 7 albüme ulaştım, hepsinin adı Bekriya. Bekriya babamın lakabı ve restoranımın adıydı, halen bu isimle albümleri çıkarıyorum” diye konuştu.

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