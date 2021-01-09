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    09.01.2021 - 07:00 |

    Kardeş kent Cebrail

    MHP İzmir’in Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Cebrail kentiyle Bayraklı’nın kardeş şehir olması için önerge verdi.

    Kardeş kent Cebrail

    MHP İzmir’in Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Cebrail kentiyle Bayraklı’nın kardeş şehir olması için önerge verdi. Başkan Serdar Sandal tarafından hukuk servisine sevk edilen önerge onaylandı. Bayraklı ve
    Cebrail kardeş şehir oldu.

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