09.01.2021 - 07:00 |
Kardeş kent Cebrail
MHP İzmir’in Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Cebrail kentiyle Bayraklı’nın kardeş şehir olması için önerge verdi.
MHP İzmir’in Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Cebrail kentiyle Bayraklı’nın kardeş şehir olması için önerge verdi. Başkan Serdar Sandal tarafından hukuk servisine sevk edilen önerge onaylandı. Bayraklı ve
Cebrail kardeş şehir oldu.