Kardeş kent Cebrail

MHP İzmir’in Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Muhammet Şahin, Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Cebrail kentiyle Bayraklı’nın kardeş şehir olması için önerge verdi. Başkan Serdar Sandal tarafından hukuk servisine sevk edilen önerge onaylandı. Bayraklı ve

Cebrail kardeş şehir oldu.