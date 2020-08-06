Kardeşe çöp kamyonu

Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi belediyelerle dayanışma içinde olmaya devam ediyor.



Daha önce İncirliova Belediyesi’ne iş makinesi, Germencik Belediyesi’ne de binek araç hibe eden Narlıdere Belediyesi, mecliste alınan kararla Adıyaman’a bağlı Besni ilçesinin Kesmetepe beldesine çöp kamyonu gönderdi.



İhtiyaç sahibi kardeş belediyelere yapılan yardımlar, vatandaşların da yüzünü güldürdü.



Kardeş belediyecilik çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Başkan Ali Engin, “İmkanlarımız dahilinde bizlerden talepte bulunan kardeş belediyelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde eksikleri tamamlayıp, kardeşlik duygumuzu geliştirmeyi ve pekiştirmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.