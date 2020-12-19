Kardeşlerle buluşma

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kardeş Şehirleri Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, kardeş belediyelerin yapacağı ortak etkinlikler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Umutlu, 1998 yılından beri Lefke, 2017 yılından beri de Beyarmudu belediyeleri ile kardeş şehir ilişkileri yürüttüklerini belirtti.