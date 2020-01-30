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    30.01.2020 - 00:01 |

    Kardeşlik TIR’ı

    Kardeşlik TIR’ı

    Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) Elazığ’daki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar TIR’a yüklendi. Torbalı iş dünyasının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun “Deprem olur olmaz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun talimatı ile harekete geçtik. Torbalı iş alemi çok büyük yardımlarda bulundu. Kaymakamımızın çağrısı ile vatandaşımız da kampanyaya destek oldu” dedi. Kaymakam Ercan Öter de, ilçenin gösterdiği hassasiyet karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.

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