30.01.2020 - 00:01 |
Kardeşlik TIR’ı
Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) Elazığ’daki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar TIR’a yüklendi. Torbalı iş dünyasının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun “Deprem olur olmaz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun talimatı ile harekete geçtik. Torbalı iş alemi çok büyük yardımlarda bulundu. Kaymakamımızın çağrısı ile vatandaşımız da kampanyaya destek oldu” dedi. Kaymakam Ercan Öter de, ilçenin gösterdiği hassasiyet karşısında çok mutlu olduğunu ifade etti.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.