Karesi hazır

Haftasonu başlayan kar yağışıyla çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi ekipleri tüm merkez ve kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı. Ekiplerin tuzlama çalışmaları ise devam ediyor.

Muhtarlarla ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karla mücadele ekiplerimiz her zaman hazır. Ana arterlerimizde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar. Olumsuz bir durum ile karşılaşan vatandaşlarımızdan da 444 99 10 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını istiyoruz” dedi.