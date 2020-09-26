Karesi’de sıfır atık projesi

Hazırlanan proje kapsamında plastik atıklar ve çevresel atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik olarak gençler tarafından çeşitli faaliyetler yapılacak. Projenin toplam bütçesinin 257 bin 518 euro olduğunu belirten Başkan Dinçer Orkan, “Çevreci bir eğitim metodolojisi oluşturulacak, çevreci bir el kitabı hazırlanacak, dijital bir öğrenme platformu kurulacak ve sahada uygulaması yapılacak” dedi.