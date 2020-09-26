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    HaberlerEge Haberleri Karesi’de sıfır atık projesi
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    26.09.2020 - 02:16 |

    Karesi’de sıfır atık projesi

    Karesi Belediyesi, kardeş şehir Schwaebischhall ile ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği Almanya Ulusal Ajansı Erasmus Gençlik Stratejik Ortaklık Programı destekli projeyle ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilecek.

    Karesi’de sıfır atık projesi

    Hazırlanan proje kapsamında plastik atıklar ve çevresel atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik olarak gençler tarafından çeşitli faaliyetler yapılacak. Projenin toplam bütçesinin 257 bin 518 euro olduğunu belirten Başkan Dinçer Orkan, “Çevreci bir eğitim metodolojisi oluşturulacak, çevreci bir el kitabı hazırlanacak, dijital bir öğrenme platformu kurulacak ve sahada uygulaması yapılacak” dedi.

     

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