Karesi’den, AB sıfır atık projesine destek

Karesi Belediyesi, sıfır atık çalışmalarını Erasmus projeleri ile geliştiriyor.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen, Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi başlıklı 208 bin 292 euroluk projenin ilk toplantısı yapıldı. Tüm belediyelerin kullanabileceği dijital sıfır atık rehberi oluşturulacağını belirten Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Destekçisi olduğumuz proje, 2023 yılına kadar Türkiye’de atıkların geri dönüşüm oranını yüzde 35’e çıkarmayı amaçlıyor” dedi.

Karesi Belediyesi’nden Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil ve Çevre Mühendisi Umut Gültekin projenin yaygınlaştırma faaliyetleri ve çoğaltıcı etkinlikli toplantılarının gerçekleştirilmesinde görev alacak.