Karesi’den dev proje

Karesi Belediyesi, insansız hava aracı (İHA) teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları, iniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alanları, yarış alanları ve e-spor tesisin yer alacağı merkezin kurulması için çalışmalara başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulamayla Karesi, İHA eğitim ve uygulama merkezi haline gelecek. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi. Yarış ve e-spor alanlarının da yerleşkede yer alacağını belirten Orkan, sözlerini şöyle sürdüdü:



İnovatif adımlar



“Yerleşkemizde İHA teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler, sertifika programları, İHA model üretimi ve uçuş yazılımları geliştirme gibi eğitimler söz konusu olduğu gibi, eğlence amaçlı uçuşlar, İHA yarışları, RC model araç yarışları ve e-spor turnuvaları da gençlerimizle buluşacak. Yerleşkemiz eğlence imkanı tanırken bir yandan da gençlerin aldıkları eğitimleri katma değerlere dönüştürecek inovatif projelerini yapabilmelerine imkân tanıyacak. Merkez, hem yakın hem de uzak çevredeki genç ve ilgi duyan herkese hizmet verebilir bir vizyonla hayata geçecek.”