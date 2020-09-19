BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karesi’den santral
    ABONE OL
    19.09.2020 - 00:04 |

    Karesi’den santral

    Karesi’den santral

    Davutlar Mahallesi’nde 1 megavat gücünde ‘yeşil enerji’ olarak adlandırılan güneş enerji santrali kurmak için protokol imzalayan Karesi Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. Çevreci ve gelir getirici yatırımlara önem verdiklerini belirten Başkan Dinçer Orkan, “Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz” dedi.

    Orkan, santralden 3. ve 4. yıldan sonra gelir elde etmeye başlayacaklarını kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    Sıradaki Haber