Karesi’den santral

Davutlar Mahallesi’nde 1 megavat gücünde ‘yeşil enerji’ olarak adlandırılan güneş enerji santrali kurmak için protokol imzalayan Karesi Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. Çevreci ve gelir getirici yatırımlara önem verdiklerini belirten Başkan Dinçer Orkan, “Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz” dedi.

Orkan, santralden 3. ve 4. yıldan sonra gelir elde etmeye başlayacaklarını kaydetti.