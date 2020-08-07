Karesi’ye iki yeni müze

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, hayalleri arasındaki projelerden biri olan Atatürk Evi’nin temelini attı. Kuva-yi Milliye Mahallesi’nde 8 dönüm alanda gerçekleştirilecek olan Atatürk Evi (Karesi Vilayet Müzesi) çalışmaları başladı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Orkan, Atatürk Evi için ilk olarak Karesi Belediye binası yanında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü binasını düşündüklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti, “Benim baba tarafım Selanik doğumlu. Babamın babası Selanik’te doğmuş ve Balkan harbinde Keşan’a gelip, 1913’te Balıkesir’e yerleşiyorlar.

O dönemin zorluklarını yaşamış bir dedem ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. İkisini de bir şekilde Karesi’de yaşatmak istedim. Dört, beş ay içinde tamamlayacağız” dedi.

İhaleye çıkılacak

Başkan Orkan, eski Balıkesir Lisesi binasının da tahsisini aldıklarını, buranın Kuva-yi Milliye Müzesi olarak değerlendirilmesi için restorasyon ihalesine çıkacaklarını belirtti.

Selanik’te bulunan evin birebir projesinin uygulanacağı, 3 kattan oluşan binada, Milli Mücadele Dönemi’nde Karesi’nin, Balıkesir’in önde gelen isimlerini tanıtıp, neler yaptıkları aktarılacak.