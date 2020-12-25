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    25.12.2020 - 07:00 |

    Karikatür yarışması bu yıl sınırları aşıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır ulusal çapta gerçekleştirdiği karikatür yarışmasını bu sene uluslararası düzeye taşıyor.

    Karikatür yarışması bu yıl sınırları aşıyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır ulusal çapta gerçekleştirdiği karikatür yarışmasını bu sene uluslararası düzeye taşıyor. Dünyanın dört bir tarafından amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmada “İklim Değişikliği ve Organik Tarım” konusu işlenecek. Karikatüristlerin www.denizli.bel.tr adresinden katılacağı yarışmaya eserlerini en geç 07 Mart 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yüklemeleri gerektiği belirtildi. Birincilik (7500 TL), ikincilik (5000 TL), üçüncülük (3500 TL), mansiyon (3 adet, 1500 TL) ve 18 yaş altı (2 adet, 750 TL) olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek. Türkiye’de iklim değişikliği eylem planı yapan ilk belediyelerden biri olduklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

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