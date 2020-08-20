20.08.2020 - 02:28 |
Karikatürler askıda
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır ulusal olarak devam ettirdiği bu yıl ise uluslararası olarak düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk 7’ye giren karikatürler benzerlerinin tespiti için https://www.mugla.bel.tr adresinden askıya çıktı.
‘Göç’ teması ile oluşturulan eserler, 23 Ağustos’a kadar askıda kalacak. 1 haftalık askı süresinin tamamlanmasının ardından dereceye giren karikatürler açıklanacak. Yarışmaya 44 ülkeden 477 yabancı ülkemizden ise 38 ilden 271 Türk eser yer aldı.