Karikatürler askıda

‘Göç’ teması ile oluşturulan eserler, 23 Ağustos’a kadar askıda kalacak. 1 haftalık askı süresinin tamamlanmasının ardından dereceye giren karikatürler açıklanacak. Yarışmaya 44 ülkeden 477 yabancı ülkemizden ise 38 ilden 271 Türk eser yer aldı.