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    20.08.2020 - 02:28 |

    Karikatürler askıda

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır ulusal olarak devam ettirdiği bu yıl ise uluslararası olarak düzenlediği 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ilk 7’ye giren karikatürler benzerlerinin tespiti için https://www.mugla.bel.tr adresinden askıya çıktı.

    Karikatürler askıda

     ‘Göç’ teması ile oluşturulan eserler, 23 Ağustos’a kadar askıda kalacak. 1 haftalık askı süresinin tamamlanmasının ardından dereceye giren karikatürler açıklanacak. Yarışmaya 44 ülkeden 477 yabancı ülkemizden ise 38 ilden 271 Türk eser yer aldı.

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