Kariyer Fuarı’20 için tam hız çalışıyorlar

‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla yapılacak fuar için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi. Ege Bölgesi’ndeki 17 üniversitenin katılacağı, iş ve staj imkanı arayan öğrencilerle firmaları bir araya getirerek mülakat ortamı yaratılacak olan fuar kapsamında, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere ve firmaların insan kaynakları yöneticileriyle söyleşilere yer verilecek.