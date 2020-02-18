18.02.2020 - 00:00 |
Karmakarışık, tam puan almayı başardı
Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karmakarışık’ adlı tiyatro oyunu, Fakir Baykurt Salonu’nda sahnelendi. Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Taner’in çevirisini yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. İki perde halinde gerçekleştirilen oyunu izleyen Başkan Utku Gümrükçü, “Kentimizin düşünsel gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.