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    HaberlerEge Haberleri Karnaval gibi...
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Karnaval gibi...

    Buca’da Milli Mücadele coşkusu balkonlara sığmadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sokağa çıkma yasağına rağmen Buca’da da ilk günkü heyecanla kutlandı.

    Karnaval gibi...

    Sporcular meydanda

    Bucalı sporcuların belediye önünde saygı duruşuyla başlayan kutlamalar kentin dört bir yanında tüm gün sürdü. Vatandaşlar, belediyenin düzenlediği bandolu korteje balkonlarından İzmir Marşı’yla eşlik etti, saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm Bucalıların bayramını kutlayan Başkan Erhan Kılıç, “Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümünü, sokağa çıkma yasağına rağmen tüm hemşerilerimizle doyasıya kutladık. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Bizler onların yolunu açmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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