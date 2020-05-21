Karnaval gibi...

Sporcular meydanda

Bucalı sporcuların belediye önünde saygı duruşuyla başlayan kutlamalar kentin dört bir yanında tüm gün sürdü. Vatandaşlar, belediyenin düzenlediği bandolu korteje balkonlarından İzmir Marşı’yla eşlik etti, saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm Bucalıların bayramını kutlayan Başkan Erhan Kılıç, “Türkiye’nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 101’inci yıldönümünü, sokağa çıkma yasağına rağmen tüm hemşerilerimizle doyasıya kutladık. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Bizler onların yolunu açmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.