'Karşıyaka bize babadan miras'

“Babam, hasta Karşıyakalı’ydı. Bu hastalık da bana bulaştı. Ben de çocuklarıma yeşil kırmızılı renklerin asaletini ve tarihini bırakacağım”



Vermiş olduğu hatalı gol kararını gururuna yediremedi. Hakemlikten istifa etti. Tüm Türkiye’ye gerçek bir Fair Play örneği gösterdi





Salgın nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve usta kalem Fatih Tanfer, tarihin tozlu sayfalarını sizler için karıştırmaya devam ediyor. “Geçmişten Günümüze Değerlerimiz Konuşuyor” köşesiyle Türk futboluna hizmet etmiş, İzmir sporuna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin hikayelerini, siz sporseverlere sunuyor. Tam 13 yıl Karşıyaka forması giyen, çocuk yaşta maçlarına gittiği yeşil kırmızı renklere aşık olan, yaşadığı sakatlığın ardından kariyerine hakem olarak devam eden Yücel Çağatay, unutamadığı hikayelerini, yeni nesile önerilerini, Türk futbolunun bugünkü durumunu sizler için anlattı. Keyifli okumalar...









Sevgili Yücel Çağatay, bize kendinizden bahseder misiniz?



1957 yılında Manisa’da doğdum. 1950 yılında Ağrı’dan Karşıyaka’ya Sağlık Koleji’ni birincilikle bitiren ve görev bölgesini kendisi seçen sağlık memuru merhum Mehmet Çağatay’ın oğluyum. Futbolculuk kariyerimde yalnızca Karşıyaka’da oynadım. Babam fanatik bir Karşıyaka taraftarıydı. Ben 7-8 yaşımdayken babamla maçlara giderdik. 9-10 yaşlarıma geldiğimde de çok sevdiğim Karşıyaka’nın minik takımında başladım. Buradan altyapıya çıktım. Daha sonra A Takım’a kadar yükselmeyi başardım. 1980 yılında ön çapraz bağlarımın kopmasına kadar bu formayı giymenin gururunu yaşadım. Bu sakatlığı yaşadıktan sonra futbol kariyerime nokta koydum. 1980 yılında hakemlik kursuna başladım ve hakem oldum. Futbolu çok sevdiğim için futboldan kopmak istemedim. 1990 yılında Beşiktaş’ın Trabzonspor’u 2-0 yendiği Türkiye Kupası finalinde Hasan Ceylan’ın yardımcı hakemliğini yaptım. 1998 yılına kadar hakemliğimi sürdürdüm. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldum. Uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptım. Gıda ve lojistik alanında işletme lisansı sahibiyim. Aynı zamanda ulusal bir gazetede ve televizyon kanalında spor yorumculuğu yapıyorum. Karşıyaka Spor Kulübü’nde profesyonel futbolculuk, 2. başkanlık, divan ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Karşıyaka Belediyesi’nde meclis üyeliği yaptım. Evliyim, Serkan ve Mehmet Can adlarında 2 oğlum var. Ailece babadan gelen bir özelliğimiz var. O da Karşıyakalı olmak. Şu an koronavirüs nedeniyle her şeye olduğu gibi futbol maçlarına da ara verilmiş durumda. İnşallah bir süre sonra bu ara bitecek ve ben de televizyonlarda ve gazetelerde futbol yorumculuğu yaparak özlemimi gidermeye çalışacağım.









Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?



Futbolcuyken genelde hakemlere karşı saygımı koruyordum. Zaten bu da futbolculuk yaşantımdan sonra hakemliğe başlama kararı almamda çok etkili oldu. Hakemliğin çok önemli ve de değerli bir meslek olduğunu düşünüyordum. Futbolculuk kariyerimde birkaç maçta kırmızı kart gördüm. Onlardan bir tanesi, Karşıyaka-İzmirspor maçıydı. İzmirspor’la Alsancak Stadı’nda oynuyorduk. Hakem İlhan Özkan, İzmirsporlu bir oyuncuya sert müdahalede bulunmam sebebiyle maçın hemen başında beni oyundan atmıştı. O maç, kariyerim boyunca unutamadığım maçlardan bir tanesi. Bir diğer anım da hakemlik yaptığım döneme ait. 1997 yılında Çanakkale’de oynanan Türkiye 1. Ligi Çanakkale Dardenel-Sarıyer maçını yönetmiştim. Maçı Sarıyer 3-1 kazanmıştı. Çanakkale takımı aut atışı yapacaktı. O zaman ki kurala göre de topun bir vuruşta ceza sahasını terk etmesi gerekiyordu. Sarıyerli Sadettin’in topu kaparak attığı golü, topu dışarıdan aldığını gördüğüm için verdim. Deplasman takımı bu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Çanakkale, topun Sadettin tarafından ceza sahası içinden alındığını iddia ederek itirazlarda bulundu. Netice itibariyle itirazları kabul etmedim. Santra yapılmadan önce golü atan oyuncuya, “Topu içeriden mi aldın?” diye sordum. Dışarıdan aldığını söyleyince golü verdim. Oyunu santra vuruşuyla başlattım. Fakat maçtan sonra televizyondan izlediğimde golü atan oyuncunun topu ceza sahası içinden aldığı açıkça görünüyordu. Hatalı bir gol kararı vermiştim. Bu durum onuruma çok dokunmuştu. Hemen ertesi gün Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçemi verdim. Futbol hakemliğini o andan itibaren bıraktım. Bu anılarımı unutamam.



Yeni nesile önerileriniz var mı?



Bizlerin zamanında futbolu, gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları oynardı. Şimdi hem iyi bir futbolcu olup hem de çok iyi paralar kazanma şansına sahipler. Ben futbola meraklı olan gençlerimize ve çocuklarımıza, bu işin içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. Tabi ki bir yandan eğitimlerine devam etmeliler. Futbola merakları varsa futbolcu olmalılar. Futbolcu olamıyorlarsa ve bu işin içerisinde yer almak istiyorlarsa hakem olmalılar. Öte yandan hakemliği ve futbolculuğu öz işleri olarak görmesinler. Bu işlerle hobi gibi ilgilenmeliler. Önemli olan onların eğitimleridir.



Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirir misiniz?



Türk futbolu, bizler oynarken bu kadar fizik gücüne dayalı değildi. Şimdi kondisyon ve fizik gücü oldukça yükseldi. Kolektif futbol yoktu. Bireysellik hakimdi. Takımlarda 3-4 tane yetenekli oyuncu varsa takımı onlar sırtlıyordu. Maçları bu isimlerle kazanıyorlardı. Şimdi ise takım oyunu oynanıyor. Takımlarımız, fizik gücünü sergileyerek birlikte hareket etmeye başladı. Bizler oynarken deplasmanlar da her zaman zordu. Şimdi, Süper Lig, 1. Lig zaman zaman da 2. Lig maçlarının naklen yayını oluyor. Yani her şey göz önünde oluyor. Bizler bu eksiklikleri hissettik. Avrupa futboluna göre futbolumuz üst düzeyde değil. Bunun da elbette nedenleri var. Şimdi ki gençlerimiz meraklı değil. Genelde bilgisayar başında vakitlerini geçiriyorlar. Dışarıda top oynayan genç sayımız epey azaldı.