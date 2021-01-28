BİST1.467-4.50EURO8.980.10USD7.410.04ALTIN438.670.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka çıkış peşinde
    ABONE OL
    28.01.2021 - 00:00 |

    Karşıyaka çıkış peşinde

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta ilk yarının son haftalarında yaşadığı koronavirüs vakalarının etkisiyle son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran 4. sıradaki Karşıyaka, bugün evinde ikinci devrenin ilk haftasında Play Off hedefleyen Isparta 32 Spor’la karşı karşıya gelecek.

    İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 13.00’te çalacak. Ligde 29 puanı bulunan yeşil kırmızılılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 26 puanlı 7. sıradaki Isparta ekibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Son yapılan koronavirüs testlerinin tüm sonuçları negatif çıkan Karşıyaka’da kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif dışında eksik yok.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Son dakika: Koronavirüste korkutan artış! Bakanlık tabloyu paylaştı

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Askere gidene kıdem tazminatı! En az ödeme...

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Pazar esnafı: Haksız rekabet içindeyiz

    Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

    Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

    Sıradaki Haber