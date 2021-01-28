28.01.2021 - 00:00 |
Karşıyaka çıkış peşinde
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta ilk yarının son haftalarında yaşadığı koronavirüs vakalarının etkisiyle son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran 4. sıradaki Karşıyaka, bugün evinde ikinci devrenin ilk haftasında Play Off hedefleyen Isparta 32 Spor’la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 13.00’te çalacak. Ligde 29 puanı bulunan yeşil kırmızılılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 26 puanlı 7. sıradaki Isparta ekibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Son yapılan koronavirüs testlerinin tüm sonuçları negatif çıkan Karşıyaka’da kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif dışında eksik yok.