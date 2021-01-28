Karşıyaka çıkış peşinde

İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 13.00’te çalacak. Ligde 29 puanı bulunan yeşil kırmızılılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 26 puanlı 7. sıradaki Isparta ekibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Son yapılan koronavirüs testlerinin tüm sonuçları negatif çıkan Karşıyaka’da kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif dışında eksik yok.