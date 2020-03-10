Karşıyaka evde yok!

Grupta ikinci devrenin ilk iki maçından 1 puan çıkardıktan sonra en alt sıralarda düşme korkusu yaşayan Erbaaspor, 1877 Alemdağspor, Fatsa Belediyespor ve Kemerspor 2003 randevularında hata yapmayıp 12 puanı hanesine yazdıran Kaf Kaf, ardından düşüşe geçti. Zirve yarışındaki rakiplerinden Esenler Erokspor’la evinde golsüz berabere kalıp lider Kocaelispor’a deplasmanda 3-2 yenilen Karşıyaka, yine iç sahada Ağrı 1970 önünde sessizliği bozamadı. Son 3 maçta yalnız Kocaelispor deplasmanında 2 gol atıp taraftarı önünde suskun kalan yeşil kırmızılı ekip, bu periyotta 7 puan kaybetmesine rağmen Play Off hattından çıkmadı. Grupta 42 puanla 5. sıradaki Karşıyaka’nın normal sezonun bitimine 7 hafta kala takipçileriyle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Takımdaki düşüşe bu hafta yine düşme korkusu yaşayan Elazığ Belediyespor’u yenerek son vermeyi amaçlayan Kaf Kaf’ta maaşlarını ve primlerini almakta gecikme yaşayan futbolcuların destek beklediği öğrenildi. Taraftarlar takıma özel Play Off primi belirlenmesi için camiaya çağrı yapıyor.