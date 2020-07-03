Karşıyaka filede Yazıcıoğulları dönemi

Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başında Avrupa ikinciliği elde eden Reşat Yazıcıoğulları ile bir süredir temas halinde olan yeşil kırmızılıların, 61 yaşındaki deneyimli antrenörle büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi. Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven’in bugün bir görüşme daha yaparak Reşat Yazıcıoğulları’na resmi sözleşme imzalatması bekleniyor. Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’da A Takım teknik danışmanlığı görevini üstlenen Reşat Yazıcıoğulları Yeşilyurt, Fenerbahçe, Arçelik, Altınyurt, Galatasaray, Güneş Sigorta, Beşiktaş, Kocaelispor ve Nilüfer BLD’de çalıştı.