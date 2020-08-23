Karşıyaka, gözünü üç isme çevirdi

Sözleşmeleri biten 9 oyuncudan 6’sı ile mukavele yenilerken, gözler Fatih Öztekin, Anıl Çıracı ve Mustafa Değirmenci’ye çevrildi. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinin, sağ bek Fatih Öztekin, sol bek Anıl Çıracı ve sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci ile yeniden masaya oturacağı bildirildi. İç transferde fire vermek istemeyen transfer yasaklısı Karşıyaka’da yönetimin, bu üç oyuncuyla yeniden anlaşıp, sezona sıkıntısız başlamak istiyor.