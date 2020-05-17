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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka, kararı bekliyor
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    17.05.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka, kararı bekliyor

    TFF, koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’tan beri duran alt liglerin başlangıç tarihini tekrar değiştirip 12 Haziran’dan 18 Temmuz’a çekerken, Karşıyaka tekrar sahaya inmek için federasyonun kesin kararını bekliyor.

    Karşıyaka, kararı bekliyor

    Hafta içi gelen kararla futbolcularına yeniden izin veren yeşil kırmızılılarda, antrenmanların başlangıç tarihi kesinleştirilmedi. Öte yandan Kaf Kaf’ta 2 aydır ailesinin yanında İstanbul’da olan Teknik Direktör Soner Tolungüç, hafta içinde koronavirüs testleri yapılıp topla antrenmanların başlamasını planlandığı için özel izinle İzmir’e gelmişti. Tolungüç, kente döner dönmez TFF’den çıkan kararla 1 gün kalıp tesisleri denetledikten sonra İstanbul’a geri gitti.

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