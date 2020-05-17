17.05.2020 - 00:00 |
Karşıyaka, kararı bekliyor
TFF, koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’tan beri duran alt liglerin başlangıç tarihini tekrar değiştirip 12 Haziran’dan 18 Temmuz’a çekerken, Karşıyaka tekrar sahaya inmek için federasyonun kesin kararını bekliyor.
Hafta içi gelen kararla futbolcularına yeniden izin veren yeşil kırmızılılarda, antrenmanların başlangıç tarihi kesinleştirilmedi. Öte yandan Kaf Kaf’ta 2 aydır ailesinin yanında İstanbul’da olan Teknik Direktör Soner Tolungüç, hafta içinde koronavirüs testleri yapılıp topla antrenmanların başlamasını planlandığı için özel izinle İzmir’e gelmişti. Tolungüç, kente döner dönmez TFF’den çıkan kararla 1 gün kalıp tesisleri denetledikten sonra İstanbul’a geri gitti.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.