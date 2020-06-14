Karşıyaka kaynıyor

2.5 yılda Karşıyaka Kulübü’ne büyük hizmetler yapan, tesisleşme ve stat konularında önemli adımlar atan, mevcut kulüp yönetimine rakip aday çıkarmak istendiği öne sürüldü. Turgay Büyükkarcı ve yönetimine karşı Karşıyaka Belediyespor Kulüp Başkanı Kaan Akacun’un aday aradığı ve bu konuyla ilgili gizli görüşme yaptığı iddia edildi. Geçmiş yıllarda yönetim bunalımı, maddi sıkıntı, puan silme cezası, eski borç yüzünden kulübe gelen icralardan prestij ve güç kaybı yaşayan Karşıyaka’da mevcut yönetimin, sorunları kısa sürede çözdüğü, kulübü her kulvarda atağa kaldırdığı belirtildi. Yeni sezon öncesi basketbol ve voleybolun bütçe planlamasını hazırlayan, amatör branşları da artırmak için çaba harcayan Büyükkarcı’nın, mevcut yönetimi güçlendirmek için yeni isimlerle görüşme yaptığı, kongre çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan geçen ay yaptığı Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan sert açıklamaları nedeniyle Büyükkarcı’yla köprüleri atan Karşıyaka Belediyesi’nin, Cenk Karace aday olduğu takdirde kendisine destek vermeye hazır olduğu iddia edildi.