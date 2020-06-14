BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka kaynıyor
    ABONE OL
    14.06.2020 - 00:00 |

    Karşıyaka kaynıyor

    Karşıyaka Spor Kulübü’nün, ağustos ayında yapılacak olağan kongresi öncesi ipler gerildi. Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kaan Akacun’un genel kurulda eski başkanlardan Cenk Karace’ye aday olması konusunda baskı yaptığı iddia edildi

    Karşıyaka kaynıyor

    2.5 yılda Karşıyaka Kulübü’ne büyük hizmetler yapan, tesisleşme ve stat konularında önemli adımlar atan, mevcut kulüp yönetimine rakip aday çıkarmak istendiği öne sürüldü. Turgay Büyükkarcı ve yönetimine karşı Karşıyaka Belediyespor Kulüp Başkanı Kaan Akacun’un aday aradığı ve bu konuyla ilgili gizli görüşme yaptığı iddia edildi. Geçmiş yıllarda yönetim bunalımı, maddi sıkıntı, puan silme cezası, eski borç yüzünden kulübe gelen icralardan prestij ve güç kaybı yaşayan Karşıyaka’da mevcut yönetimin, sorunları kısa sürede çözdüğü, kulübü her kulvarda atağa kaldırdığı belirtildi. Yeni sezon öncesi basketbol ve voleybolun bütçe planlamasını hazırlayan, amatör branşları da artırmak için çaba harcayan Büyükkarcı’nın, mevcut yönetimi güçlendirmek için yeni isimlerle görüşme yaptığı, kongre çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan geçen ay yaptığı Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan sert açıklamaları nedeniyle Büyükkarcı’yla köprüleri atan Karşıyaka Belediyesi’nin, Cenk Karace aday olduğu takdirde kendisine destek vermeye hazır olduğu iddia edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Sıradaki Haber