11.07.2020 - 01:33 |
Karşıyaka, memura yüzde 20 zam yaptı
Karşıyaka Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında geçen yıl Nisan ayında imzalanan sözleşmeye istinaden, memur statüsünde çalışanlara yüzde 20,15 oranında zam yapıldı.
İzmir Tüm Yerel-Sen 2 Numaralı Şube Başkanı Özgür Işık ve Karşıyaka Belediyesi İşyeri Temsilci Derya Balcı ile Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanmasının ardından memur çalışanlarının Temmuz maaşında net 590 lira artış oldu. Bunun yanı sıra sözleşmeye göre yılda dört kez verilen ikramiye tutarları da yüzde 21 zamlanarak 400 liraya yükseldi.
Görüşmelerde, şartların belirlenmesi sürecinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile uzlaşı içinde olduklarını vurgulayan Şube Başkanı Işık, “Başkanımıza, haklarımızı bizimle birlikte savunduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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