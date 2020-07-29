'Karşıyaka pes etmez'

Kulübün sosyal medya hesaplarında canlı yayına katılan Büyükkarcı, çok üzgün olduklarını belirterek, “40 derece sıcaklıkta 2 maç oynadık. Çok zor şartlarda zor maçlar oynandı. Çok üzüntülüyüz. Seri penaltılarda kaybettik. Şu anda acı yaşıyoruz. 2.5 senelik bir emeğimiz var. Yönetimimiz, teknik kadromuz, futbolcularımız büyük emek verdi ama olmadı” dedi.

‘Taraftarımıza teşekkürler’

“Sezon başında bu takımın küme düşeceği söyleniyordu” diyen Büyükkarcı, “Biz Play Off finali oynayıp en kötü penaltılarda kaybedeceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama biz ve bazı taraftarlarımız buna inandı. Oyuncularımız da inandı ama önemli eşiği geçemedik. Bir kez daha bu çocuklara teşekkür etmek istiyorum. Ağızlarından ne bir para, ne bir prim lafı çıktı. Oynanan 2 maçı da seyredenler bu çocukların ellerinden geleni yapmadıklarını iddia edemez. Hepsi çok inandılar, hepsi çok üzüldüler. Onların hakkını teslim etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Futbolun taraftar için oynandığını, onları mutlu etmeye çalıştıklarını dile getiren Büyükkarcı, “Son 3 senede geldiğimiz durum belli. Ne Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, ne FIFA’ya futbolcu, çalışan, antrenörden hiç dosya gitmedi. Birçok dosya temizlendi. 9 tane FIFA dosyası kapattık. Karşıyaka küllerinden doğuyor ama bazı kişiler farkında değil. Transfer yasağıyla ilgili taraftarımız bize güvensin” diye konuştu.

‘Belediyeden prim gelmedi’

Başkan Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın takıma Play Off öncesi söz verdiği 10’ar bin liralık final primini ödemediğini söyledi. Büyükkarcı, “Primden haberim yoktu. Kulüplerde primleri yönetimler dağıtır. Birçok kişiden prim desteği geldi ama bizzat bana ve yönetime geldi. İşin doğrusunun bu olması lazım. Polemik konusu yapmak istemiyorum ama prim gelmedi” dedi. Büyükkarcı, “Daha büyük üzüntümüz kaçırdığımız şampiyonluğa sevinenlerin olması. Karşıyakalı’nın Karşıyakalı’ya yaptığını kimse yapmıyor. Kampta bile oyuncularımıza mesajlar geldi. Bu oyunlara gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu.