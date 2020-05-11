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    HaberlerEge Haberleri Karşıyaka, Pınar ile Alkan’ı ağırlayacak
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    11.05.2020 - 00:01 |

    Karşıyaka, Pınar ile Alkan’ı ağırlayacak

    Karşıyaka, Pınar ile Alkan’ı ağırlayacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği, Haluk Işık’ın yönettiği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Korona Günlükleri’nin bu haftaki konuğu, kent tarihçisi, yazar İlhan Pınar ile KKTC Genç Tv programcısı, gazeteci Mustafa Alkan olacak. Bugün saat 16.00’da İlhan Pınar ile “İzmir’in Salgın ve Sağlık Tarihi”, 13 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte Mustafa Alkan ile “KKTC’de Korona Günleri” üstüne konuşulacak.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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