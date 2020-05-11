Karşıyaka, Pınar ile Alkan’ı ağırlayacak

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği, Haluk Işık’ın yönettiği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Korona Günlükleri’nin bu haftaki konuğu, kent tarihçisi, yazar İlhan Pınar ile KKTC Genç Tv programcısı, gazeteci Mustafa Alkan olacak. Bugün saat 16.00’da İlhan Pınar ile “İzmir’in Salgın ve Sağlık Tarihi”, 13 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte Mustafa Alkan ile “KKTC’de Korona Günleri” üstüne konuşulacak.