Karşıyaka projelerine İYTE destek verecek

Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’ın öncülüğünde yapılan toplantıda; ortak çalışma grupları kurulması ve altyapıdan enerji verimliliğine kadar pek çok alanda çözüm odaklı projeler üretilmesi kararlaştırıldı.



Rektör Yusuf Baran, enstitüde çok nitelikli öğretim üyeleri olduğunu ve akademik bilgiyi ülkenin gelişimi adına kullanmak, bilgiyi ürüne dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti, “Birlikte, Karşıyaka’ya ve ülkemize katkı sağlayacak işler yapacağımıza, başarı hikâyeleri yaratacağımıza inanıyorum” dedi.



‘Örnek olacak’



Yerel yönetimlerin, klasikleşmiş hizmet anlayışının dışında, daha yenilikçi ve teknolojiyi kullanan kurumlar olması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Bilime, teknolojiye ve yeniliklere çok ihtiyacımız var. Belediyeler kendi ekipleriyle, birikimleriyle bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Yeterli teknik ve bilimsel destek alamıyoruz. İYTE ve Karşıyaka Belediyesi işbirliği, belki de diğer belediyeler için hatta Türkiye genelinde etkili olacak bazı olumlu örnekleri ortaya koymak adına da bir fırsat olacaktır” diye konuştu.